'Outlander' anuncia su final: tendremos temporada 8 y última del exitoso drama romántico transtemporal, pero ya hay planes para continuar la saga

Quedan todavía unos cuantos meses para que veamos la temporada 7... y llega el momento de ir diciendo adiós a 'Outlander'. El canal norteamericano Starz ha anunciado la renovación de la serie romántica por una octava y última temporada.

Esto convierte a la adaptación de las novelas de Diana Gabaldon, que en España vemos a través de Movistar Plus+, en la serie más longeva de la casa. Por otro lado, esta temporada final contará con diez episodios, en lugar de los dieciséis que componen la séptima tanda.

Sangre de mi sangre

Pero no será el fin de la franquicia, ya que Starz ha confirmado que ha dado luz verde a 'Outlander: Blood of My Blood'. La precuela del drama, que contará con Matthew B. Roberts de nuevo a los mandos, narrará la historia de amor de los padres de Jamie: Ellen MacKenzie y Brian Fraser.

En palabras de Roberts:

«... en su núcleo, una historia de amor. Explorará que lleva a una persona ir a encontrar el amor en una época donde el amor es considerado un lujo y cuando los matrimonios se hacen estrategia, a menudo por beneficio político o financiero. El título es un guiño al voto matrimonial de Jamie Fraser a Claire y habrá nombres y caras que los fans de Outlander reconocerán. Puede que la historia televisiva de Jamie y Claire llegue a su fin con la temporada 8, pero Diana continúa su odisea literaria en su maravillosa serie de libros y está trabajando en el libro diez. Con Jamie y Claire, y ahora Brian y Ellen, hay bastante por venir en el universo 'Outlander' y estamos impaciente por compartir estas historias con nuestros fans consagrados.»

Todavía no hay detalles sobre a quién veremos en esta nueva serie. 'Outlander' está protagonizada por Caitríona Balfe y Sam Heughan. La temporada 7 cuenta con Sophie Skelton, Richard Rankin, John Bell, David Berry, Caitlin O’Ryan, Paul Gorman, Charles Vandervaart, Izzy Meikle-Small and Joey Phillips.