'El pacificador': James Gunn revela que tuvo plena libertad de DC para el gran cameo final, rodado con la ayuda de... Marvel

El final de la temporada 1 de 'El pacificador' (Peacemaker) sorprendió a los fanáticos de DC con algunos cameos de personajes importantes que nadie hubiera creído que podrían suceder a día de hoy. El showrunner y director de la serie James Gunn, consiguió que DC y Warner Bros. le permitieran usar algunos personajes importantes de la franquicia en un proyecto que a priori no casa con el estilo de la serie y ha contado que no tuvo tantos problemas como parece.

SPOILERS del final de la serie

No solo DC le permitió usarlos en un proyecto clasificado R, sino que además ¡consiguió que Marvel filmara la escena para un producto de DC!. En una nueva entrevista en Variety, James Gunn cuenta la descabellada historia de cómo usó la producción de 'GGuardianes de la Galaxia vol 3.' para lograr el gran cameo sorpresa de 'El pacificador', cuando, al final de la batalla, aparecen los superhéroes "reales", La Liga de la Justicia! según la versiones de Zack Snyder de Superman, Wonder Woman, Aquaman y Flash, y los dos últimos con sus actores de cine reales (Jason Momoa y Ezra Miller) en el set:

" Ezra, me acababa de enterar a través de algunos amigos comunes que le gustaban mucho mis películas. Entonces le pregunté si vendría y grabaría esta escena, y accedió amablemente a hacerlo. En realidad, Marvel rodó a Ezra para DC, mientras filmamos Guardianes Vol. 3. Marvel le debía una a DC, debido a que el equipo de 'Peacemaker' hizo mi prueba de pantalla para Chukwudi [Iwuji] para "Guardianes Y luego tenemos a Ezra en el equipo de la peli".

Gunn se refiere a la prueba de pantalla que la estrella de 'El pacificador', Chukwudi Iwuki (Murn), hizo para su papel en Guardianes mientras rodaban la serie, por su parte, respecto a Jason Momoa, según una entrevista a Rolling Stone:

"Jason no fue difícil en absoluto. Creo que hablé con Jason mientras aún estábamos filmando. Ya había dicho que sí, pensó que era divertido. Tenía un poco de miedo de que se enfadara. También pensé que el director de 'Aquaman', James Wan iba a estar molesto porque 'El pacificador' dijera que Aquaman se folla a los peces todo el tiempo. Le expliqué que el personaje es un idiota que no sabe de lo que está hablando, y Jason se rió a carcajadas y fue un juego desde el principio".

Con respecto a la idea de meter al grupo en la serie, DC es muy cuidadoso con la forma en que se retratan sus personajes, especialmente los peces gordos, pero al parecer, no pusieron a Gunn en grandes problemas:

"Realmente no tuve problema, debido a James y Jason. Y también Peter Safran, quien también produce 'Aquaman'. Tenía algunas cuestiones de DC. El primero fue sobre llamar "mariquita" a Batman. Lo cuestionaron y dije: "¿Por qué no te molesta que esté acusando a Superman de tener un fetiche con la caca?" Pero todo estuvo bien".

"Pero la escena de Aquaman-Flash no era más que una breve conversación de dos oraciones. Estaban bastante abiertos a cualquier cosa, y sabían cuál era la naturaleza de el pacificador y quién es. No podemos entrar en esto y tener a Chris soltando un montón de tonterías sobre política y mujeres y no tenerlo soltando tonterías sobre personajes en el DCEU".