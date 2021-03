'Peaky Blinders' pierde a un personaje en su temporada 6: Charlie Murphy confirma que no estará en el final de la serie

El rodaje de la sexta y última temporada de 'Peaky Blinders' arrancó a mediados del mes de enero y sigue actualmente en marcha. Por ahora no se sabe apenas nada sobre la historia, pero lo que ya es oficial es que en ella no volveremos a ver a Charlie Murphy dando vida a Jessie Eden, pues la propia actriz ha confirmado que no participa en la tanda final de episodios.

A Murphy pudimos verla dando vida a la líder sindical Jessie en la cuarta y quinta temporadas de la serie, incluyendo el último capítulo emitido de la serie. Por momentos incluso daba la sensación de que se estaba jugando con la idea de que fuera el nuevo interés romántico de Tommy Shelby (Cillian Murphy), pero parece que Steven Knight, creador de 'Peaky Blinders', ha decidido prescindir de ella.

La confirmación de Murphy

En declaraciones realizadas a Daily Mail, Murphy ha señalado que "Ya acabé, pero fue muy divertido cuando lo rodamos. Se siente que fue hace muchísimo, pero así es. Fue hace ya tres años". Puede que en la serie no sepamos qué fue después de Jessie Eden, pero conviene recordar que es un personaje que existió y en la vida real se fue a Rusia y ayudó al Partido Comunista, entre otras cosas, a construir el sistema de Metro. Al respecto, la propia Murphy destacó también lo siguiente:

Creo que fue una mujer increíble, y también tenía algo de espía. Hay mucho de ella. Hasta se podría hacer una serie de televisión sobre ella.

Ahora habrá que tener paciencia, porque lo más probable es que no veamos la temporada final de la serie hasta 2022. Luego el plan es hacer además una película para dar un cierre definitivo a la historia de la familia Shelby.