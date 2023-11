El spin-off de la mejor miniserie de Marvel desvela su primer vistazo. Así luce Kathryn Hahn en 'Agatha: Darkhold Diaries'

Tras unos cuantos cambios de título, por fin tenemos unas primeras imágenes de 'Agatha: Darkhold Diaries', el spin-off de 'Bruja Escarlata y Visión' protagonizado por Kathryn Hahn. Y estas han llegado a través de un clip en los extras del Blu-Ray de la serie protagonizada por Elizabeth Olsen.

En dicho vídeo "detrás de las cámaras" podemos ver en acción a la bruja de Marvel con la propia Hahn, Jac Schaeffer (guionista jefa y productora ejecutiva) y Mary Livanos (coproductora ejecutiva) comentando brevemente cómo se puso en marcha la serie.

Según Schaeffer, llevaba tiempo queriendo ver cómo expandir este rincón de Marvel y en todas las conversaciones e ideas surgía Agatha Harkness hasta que Kevin Feige le dio luz verde para hacer esta nueva serie. Livanos completa:

«El personaje es tan profundo, sincero y peligroso. Continuar la historia de Agatha y lograr conocerla más fue inmediatamente una obligación para nosotros como creativos. No habría nada más delicioso para Agatha Harkness que estar en un spin-off.»

La búsqueda del poder

Eso sí, no sueltan prenda sobre qué nos espera en 'Agatha: Darkhold Diaries', anteriormente conocida como 'House of Harkness' y 'Coven of Chaos'. Sin embargo, la sinopsis registrada (en la oficina de Copyright) para el primer episodio nos chiva que veremos a una Agatha que, tras romper el hechizo en el que está atrapada, descubrirá que no tiene poderes e irá en busca de recuperarlos en una odisea peligrosa.

En el reparto, junto a Hahn se encuentran Aubrey Plaza como Rio, Joe Locke, Patti LuPone como Lilia, Sasheer Zamata como Jen K y Ali Ahn como Alice; además, también encontraremos a Emma Caulfield Ford, Maria Dizzia, Miles Gutierrez-Riley y Okwui Okpokwasili.

En Espinof: