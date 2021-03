'Superman & Lois', renovada: las aventuras paternales del superhéroe tendrán temporada 2

Para sorpresa de nadie, la cadena norteamericana The CW ha renovado por una temporada 2 'Superman & Lois'. Y digo que no es nada sorprendente porque ya antes de su estreno el encargo de episodios se había visto incrementado, lo que demuestra la confianza en el producto, y porque muy mal lo tendría que haber hecho en su más que recomendable estreno para que la última entrada del Arrowverso no tuviese su renovación.

La noticia coincide justo con la emisión anoche del segundo episodio de la serie, que se puede ver en HBO España. A falta de datos de esta nueva entrega, la emisión del piloto fue el mejor dato de una serie de DC en la cadena desde la emisión de 'Crisis en Tierras Infinitas'.

Trece renovaciones de The CW

Así, 'Superman & Lois' se une a la docena de series ya renovadas por The CW. El pasado febrero Mark Pedowitz, CEO de la cadena, anunciaba la renovación de 'Walker' (por una temporada 2), 'All American' (T5), 'Batwoman' (T3), 'Embrujadas' (T4), 'DC’s Legends of Tomorrow' (T7), 'Dinastía' (T5), 'The Flash' (T8), 'In the Dark' (T4), 'Legacies' (T4), 'Nancy Drew' (T3), 'Riverdale' (T6) y 'Roswell, New Mexico' (T4).

Una renovación masiva temprana justificada por la mayor previsión que se necesita en estos tiempos de pandemia. Sobre todo en un tipo de televisión muy rígida en cuanto a sus tiempos (en un año normal, en junio/julio se abriría la sala de guionistas para rodar en cuanto se pueda para estrenar en octubre).

La verdad es que, por lo visto hasta ahora, es una gran noticia que se esté planificando más temporadas de 'Superman & Lois' ya que su primera entrega fue bastante placentera. Sin más pretensión de la que ser un buen entretenimiento, el planteamiento interesante de la serie se ejecutó pulcramente en su hora inaugural.