La temporada 3 de 'The Mandalorian' no llegará hasta 2022: todos los motivos del retraso de la serie de Disney+

Ya nos quedó bastante claro que en 2021 no íbamos a tener nuevos episodios de 'The Mandalorian' cuando se confirmó que este año se iba a estrenar 'The Book of Boba Fett', un spin-off de la serie protagonizada por Pedro Pascal que todo apunta a que servirá un poco a modo de temporada 2.5 de la serie de Disney+.

De hecho, se espera que varios personajes de 'The Mandalorian' hagan acto de presencia en la misma, donde el protagonismo recae sobre Temuera Morrison como Fett y Ming-Na Wen retomando el personaje de Fennec Shand. Más allá de eso no se ha confirmado la vuelta de nadie, aunque sí es bastante obvio que en dicha serie no habrá ni rastro de Gina Carano como Cara Dune.

Las piedras en el camino de la temporada 3

En su momento ya se aclaró que la tercera temporada de 'The Mandalorian' no iba a rodarse hasta después de concluir las grabaciones de 'The Book of Boba Fett'. Wen confirmó hace apenas unos días que eso ya había sucedido, pero desde Collider aclaran que eso no supone que 'The Mandalorian' retome la actividad, y uno de los culpables de ello es 'Obi-Wan Kenobi'.

Y es que la serie protagonizada por Ewan McGregor está usando actualmente el set de grabación de Los Angeles donde debería rodarse 'The Mandalorian', por lo que simplemente habrá que esperar un poco más. Es ahí donde surge otra complicación que puede explicar el retraso de la tercera temporada: el fichaje de Pascal para participar en la adaptación televisiva de 'The Last of Us'.

Se espera que el rodaje de la esperada serie de HBO basada en el videojuego de Naughty Dog arranque este próximo mes de julio, por lo que el actor no estará disponible durante varios meses. Es verdad que en 'The Mandalorian' no vemos a menudo su rostro, pero su participación no deja de ser necesaria para que toda siga adelante con normalidad.

Eso ha provocado que no se cuenta con que las cámaras empiecen a rodar los nuevos episodios de 'The Mandalorian' hasta finales de año o comienzos de 2022. Como el proceso de post-producción no es precisamente sencillo, esto supone que lo más probable es que no podamos ver la tercera temporada hasta finales de 2022.