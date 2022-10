'The Peripheral' destrona a 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' y se convierte en la serie número 1 de Amazon Prime Video

El éxito de 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' en Amazon llevaba siendo incontestable desde hace varias semanas, pero la adaptación de Tolkien acaba de ser destronada del número 1 de Prime Video por 'The Peripheral'.

Es verdad que el final de temporada de 'Los anillos de poder' se estrenó una semana antes de la llegada de 'The Peripheral' a Prime Video, pero a cambio de esta última todavía solamente están disponibles dos episodios. Todo apunta a una victoria ajustada de la serie protagonizada por Chloë Grace Moretz, pero también a que irá ampliando su ventaja en semanas venideras.

Además, 'The Peripheral' no se ha hecho con el número 1 de en todos los países, pero sí que ha sucedido en mercados tan importantes como Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Australia o España. Ahora habrá que ver si esta adaptación de la novela de William Gibson mantiene enganchado al público o si va perdiendo seguimiento en semanas posteriores.

Eso sí, todo apunta a que el debut de 'The Peripheral' no ha roto récord alguno, pues en Amazon ya se apresuraron a decir que 'Los anillos de poder' había tenido un estreno histórico, cosa que no ha sucedido con la ficción liderada por Moretz. Sospecho que será la temporada 4 de 'The Boys' la que tiene más posibilidades de lograrlo.

