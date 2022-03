'The Umbrella Academy' cambia de género al personaje de Elliot Page en su temporada 3: primera imagen de Viktor Hargreeves

Menuda sorpresa acaba de darnos 'The Umbrella Academy', ya que la serie de Netflix ha confirmado que la ficción imitará a la realidad y el personaje de Elliot Page será transgénero en la tercera temporada. De esta forma, pasará a llamarse Viktor en lugar de Vanya.

Cambio de planes

La noticia ha venido acompañado de una primera imagen sobre cómo lucirá Page como Viktor en los nuevos episodios de 'The Umbrella Academy'. Lo que los responsables de la serie todavía no han aclarado es cómo se llevará a cabo la transición del personaje en la tercera temporada.

Page anunció que es transgénero a finales de 2020 y en su momento no se esperaba que eso fuese a afectar en nada a su personaje en 'The Umbrella Academy'. Finalmente no será el caso, quedando la duda sobre cómo reaccionarán los fans de la serie a este inesperado giro de los acontecimientos.

Tanto Page como Gerard Way, creador del cómic que adapta la serie de Netflix, han querido dar la bienvenida a Viktor a través de redes sociales. Un importante primer paso antes de que la campaña promocional de la tercera temporada pise el pedal del acelerador, ya que os recordamos que los nuevos episodios de 'The Umbrella Academy' se estrenarán el 22 de junio de este mismo año.

Habrá que ver qué otros cambios nos tiene preparados la serie, pues el final de la segunda temporada era un cliffhanger con muchas posibilidades. Pronto tendremos más pistas, que sospecho que este anuncio está motivado en parte por la inminente llegada del tráiler.