Netflix confirma que Elliot Page seguirá protagonizando 'The Umbrella Academy': la serie no alterará el género de Vanya

El anuncio por parte de Elliot Page de que es una persona transgénero ha sido muy comentada durante las últimas horas. El intérprete conocido hasta entonces por el nombre de Ellen Page aclaró que se sentía alegre por ser capaz de comunicar la noticia al mundo, pero también que sentía miedo por las posibles reacciones a la noticia. Una de las primeras en llegar proviene de la serie 'The Umbrella Academy', donde interpreta a Vanya.

Desde Variety se confirma que Page va a seguir interpretando a Vanya, una mujer cisgénero que tiene la habilidad de desarrollar una fuerza increíble a través de la utilización del sonido, en la serie de Netflix. Además, también aclaran que no existen planes para cambiar el género del personaje.

No deja de ser una obviedad que el anuncio de Page no debería afectar a su participación en la serie -desde el perfil de twitter de 'The Umbrella Academy' han tardado bien poco en mostrarle su apoyo-, pero nunca está de más una confirmación para evitar alimentar esos miedos que decía tener. La auténtica clave está en saber las repercusiones que pueda tener en su carrera en el futuro.

🖤🎻🖤So proud of our superhero! WE LOVE YOU ELLIOT!!! — Umbrella Academy (@UmbrellaAcad) December 1, 2020

Por ahora, IMDB ha actualizado el perfil de Elliot Page, mientras que Netflix ha iniciado el proceso para hacer lo mismo en los créditos de todos los títulos protagonizados por el intérprete que figuren en su catálogo, pero puede que tarde aún unas horas en concretarse.