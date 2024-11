'Yellowstone' acaba de hacer añicos un récord histórico de la serie. Está claro que el público estaba deseando saber cómo iban a explicar la ausencia de Kevin Costner

El inicio de la temporada 5B de 'Yellowstone' acaba de hacer historia, ya que el episodio 'Desire is all you need' ha logrado el mejor estreno de toda la historia de la serie. Según datos que recoge VideoAmp, se estima que el capítulo ha logrado una audiencia total de 16,4 millones de espectadores, superando así los 16,1 millones que consiguió el primer episodio de la temporada 5 en 2022.

Arrasando

Esos 16,4 millones de televidentes son la suma de todos los espectadores que vieron el episodio durante su estreno o durante ese mismo día a través de todas las cadenas y plataformas en las que estuvo disponible. Una cifra histórica que deja muy claro que el público estaba deseando saber cómo iba a explicar Taylor Sheridan la ausencia de Kevin Costner.

Si tenéis curiosidad por conocer todos los detalles sobre la despedida de John Dutton, los encontraréis aquí. Por su parte, Costner ha dejado claro que no ha visto el episodio y que tampoco tiene demasiada prisa por hacerlo por lo que había descubierto sobre el desenlace elegido para su personaje en 'Yellowstone'.

Ahora la gran duda está en saber si el interés del público no se resentirá en los cinco episodios restantes de esta temporada 5B. A priori, el hecho de que lo más probable es que sea la entrega final de 'Yellowstone' invita a pensar en que como mucho se producirá la bajada habitual para luego volver a remontar en el capítulo final.

En España todavía tendremos que esperar hasta este jueves 14 de noviembre para poder ver el episodio, ya que SkyShowtime trae la serie a nuestro país con un ligero retraso respecto a su lanzamiento en Estados Unidos. Ojalá pueda evitarlo al menos con el capítulo final, pues es evidente que Internet se va a convertir en campo de minas de spoilers en cuando se emita allí.

