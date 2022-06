'Supervivientes 2022': todos los memes de una gala en la que el público se quejó del tongo y Anuar evitó la nominación (otra vez)

El público está que trina. Por mucho que Mediaset gaste todas sus balas con 'Supervivientes', la gente no puede ver otra cosa que no sea un clamoroso tongo, por lo menos en todo lo que está relacionado con dos náufragos: Kiko Matamoros y Anuar. Y es que, para sorpresa de todos (incluyendo los propios concursantes), la expulsada ha sido Marta. Nadie entiende nada y las acusaciones corren por las redes. ¡Vamos a ver qué es lo que se ha dicho hoy en Twitter!

Anuar ha ganado la prueba de líder frente a Tania, lo que significa que esta semana no puede ser nominado. Eso sí, el programa ha puesto un caramelito en la boca del público, preguntándole si como castigo por haber creado fuego con un insecticida (o sea, haciendo trampas) tendría que cuidar del mismo. El 91% ha dicho que sí. La inquina es real.

El 91% de la audiencia no soporta a Anuar. #SVGala7 pic.twitter.com/3q5p3hsr6H

Anuar líder. Otra semana que no sale nominado #SVGala7 pic.twitter.com/ioguBF1OSZ

Ha sido una imagen dantesca. Kiko Matamoros y Marta Peñate estaban enfrentados para la expulsión y todo el mundo parecía estar segurísimo (en casa, en la isla, en la CIA) que Kiko iba a marcharse de una vez. Y sin embargo, las cosas han dado un vuelco cuando ha sido Marta la elegida, lo que ha causado -otra vez más- las acusaciones de tongo por parte del público. Con razón.

A Desy se la cargaron por denunciar que no jugaban en igualdad de condiciones y que le permitían robar a Kiko Matamoros y su grupo. O acatas sus trampas y favoritismos, o a la calle. Así funciona "Mafiavivientes2022", perdón quise decir @Supervivientes . #SVGala7

Kiko Matamoros sacándose de la manga el "estatuto 14" de @Supervivientes para no hacer l prueba, algo que jamás ha existido en el reality. Esto es de traca, lo nunca visto. No he visto más favoritismos y peor superviviente en la historia del programa. #SVGala7