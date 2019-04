Aquí está el tráiler español del Episodio IX de Star Wars y ya tenemos título oficial: 'El ascenso de Skywalker'

Ha tardado pero ya lo tenemos aquí: dos semanas después de ver el tráiler original de 'The Rise of the Skywalker' nos llega el avance doblado al castellano del Episodio IX con el título oficial para España, un asunto que los fans miran con lupa. No hay sorpresa, la película se ha bautizado como 'Star Wars: El Ascenso de Skywalker'.

Tampoco se mueve la fecha de estreno, fijada para el 20 de diciembre (de 2019). Será entonces probablemente cuando salgamos de dudas sobre el enigma que plantea el título, a qué Skywalker se refiere y cuál es exactamente el significado de ese "ascenso". J.J. Abrams, experto en generar expectativas, dejó esta pista: "[El título] tiene una gran responsabilidad, tiene que ser el final no sólo para tres películas, sino para nueve".

Un ascenso que cerrará la saga de los Skywalker

Y es que esta tercera entrega de la actual trilogía se está vendiendo como el final de la saga de los Skywalker. Abrams, coguionista y director de este Episodio IX (su vuelta a la saga tras realizar 'El despertar de la fuerza'), ha declarado que se reunió con George Lucas para poder incorporar en el guion elementos de las entregas anteriores de la saga. Será interesante comprobar cuánto ha incorporado de la trilogía de precuelas, de las que Abrams ha querido distanciarse notablemente, buscando más el tono de las originales.

Curiosamente, el mes que viene se cumplen 20 años del estreno de la primera precuela, 'La amenaza fantasma', y Lucas ha aprovechado la ocasión para defender su trabajo y recordar que sigue adorando al odiado Jar Jar Binks, a quien llega a calificar como su personaje favorito (para mí un claro "troleo" hacia todos los fanáticos que se toman las cosas demasiado en serio). No obstante, no parece que Jar Jar vaya a tener ningún cameo en 'El ascenso de Skywalker', recordemos que Abrams llegó a decir que quiso mostrar los huesos del personaje en un plano del Episodio VII.

Por otro lado, Disney y Lucasfilm ya preparan la siguiente etapa de 'Star Wars' con la primera serie de acción real de la franquicia, 'The Mandalorian', y dos proyectos de trilogías, una que prepara Rian Johnson ('Star Wars: los últimos jedi') y otra con los showrunners de 'Juego de Tronos', aunque la idea es frenar el ritmo de producción de películas tras el Episodio IX para evitar que se repita el fiasco de 'Han Solo'.