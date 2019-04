Nuevas imágenes de 'The Mandalorian', la esperada serie en acción real de Star Wars para Disney+

El adelanto de 'Star Wars: The Rise of Skywalker' no era la única novedad de la popular franquicia que Disney y Lucasfilm tenían entre manos para la celebración de la 13ª Star Wars Celebration. Allí también presentaron el tráiler de 'The Mandalorian', la esperadísima serie en acción real de Disney+ de la que también podemos ver ahora un puñado de nuevas imágenes.

La serie protagonizada por Pedro Pascal transcurre cinco años después de los acontecimientos de 'El retorno del jedi'. Se sitúa en el Borde Exterior, un lugar donde se desconoce que los rebeldes han derrotado al Imperio... y la verdad es que tampoco les importa.

Junto a Pascal veremos a Gina Carano, Carl Weathers, Omid Abtahi, Giancarlo Esposito, Werner Herzog, Nick Nolte y Emily Swallow. Juntos liderarán los ocho episodios que tiene la primera temporada de 'The Mandalorian', cuyo estreno está previsto para el 12 de noviembre, coincidiendo así con el lanzamiento de Disney+.

Detrás de la serie tenemos a Jon Favreau, pero dirigiendo episodio también encontraremos a Taika Waititi, quien también presta su voz a un droide en la serie, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa y Deborah Chow. Para ver el tráiler en buena calidad aún tendremos que esperar, pero lo que sí podemos ver ya es el panel completo dedicado a 'The Mandalorian' en la convención: