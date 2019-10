'Aves de presa': el nuevo tráiler presenta la primera y loca aventura de Harley Quinn lejos del Joker

Un mes después del último adelanto, y con la esperadísima 'Joker' a punto de llegar a los cines, Warner y DC han presentado el nuevo tráiler de 'Aves de presa' ('Birds of Prey'). La nueva entrega del confuso Universo DC cuenta con Margot Robbie como gran estrella, recuperando el personaje de Harley Quinn que ya interpretó en 'Escuadrón Suicida'.

El escuadrón femenino de Harley Quinn

Por tanto, hablaríamos de un spin-off del film de 2016 realizado por David Ayer y, de hecho, el título completo del proyecto es 'Aves de presa (y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn)' ('Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)'), haciendo referencia a la liberación del personaje de Robbie, que tenía una peculiar y tóxica relación con la versión del Joker que encarnó Jared Leto. En cualquier caso, la supervillana, o antiheroína, sale de un grupo para meterse en otro, aunque esta vez es para liderarlo.

La puesta en escena corre a cargo de Cathy Yan, directora de 'Dead Pigs' y una apuesta personal de Margot Robbie, productora de 'Birds of Prey'. Junto a la actriz de ' Érase una vez en... Hollywood ' veremos a Mary Elizabeth Winstead (Huntress), Ewan McGregor (Black Mask), Jurnee Smollett-Bell (Black Canary), Ella Jay Basco (Cassandra Cain), Chris Messina (Victor Zsasz) y Rosie Pérez (Renee Montoya). Sin duda, un reparto menos llamativo que el nuevo Escuadrón Suicida a las órdenes de James Gunn pero que, precisamente por eso, puede resultar toda una sorpresa.

En cuanto a la historia, escrita por Christina Hodson a partir de los cómics de DC, gira en torno a un puñado de antiheroínas que deciden unir sus fuerzas para acabar con el malvado Black Mask. Y se divierten mientras tanto. Ya solo falta que el público también... La película se estrena el 7 de febrero de 2020.

Tráiler doblado al castellano y carteles de 'Aves de presa'