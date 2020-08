Brendan Gleeson se transforma en Donald Trump en el intenso tráiler de la miniserie 'The Comey Rule'

Las elecciones norteamericanas están ya a la vuelta de la esquina y el actual presidente de Estados Unidos lo va a tener muy complicado para ser reelegido. Seguro que mucho no le ayuda la miniserie 'The Comey Rule' que ahora presenta su tráiler con Brendan Gleeson transformado en Donald Trump.

Dividida en dos episodios, 'The Comey Rule' indagará tanto en las elecciones que llevaron a Trump a ocupar la Casa Blanca, incluyendo la controvertida investigación de los emails de Hillary Clinton o la investigación acerca de la implicación de Trump en la posible implicación de Rusia en dichas elecciones, como la relación de Trump con James Comey, el director del FBI al que despidió a los pocos meses de iniciar su mandato.

Está claro que Gleeson como Trump es lo más llamativo del reparto de 'The Comey Rule', pero ojo al pedazo de actores que podremos ver en la serie de Showtime: Jeff Daniels como Comey -el auténtico protagonista de la función-, Holly Hunter, Michael Kelly, Scoot McNairy, Jonathan Banks, Peter Coyote, Jennifer Ehle, Oona Chaplin o Kingsley Ben-Adir. Casi nada.

En España todavía no se sabe cuándo podremos verla en Movistar+, pero en Estados Unidos finalmente se lanzará como todo un evento televisivo las noches del 27 y el 28 de septiembre. En su momento se habló de que no se estrenaría hasta noviembre, pasadas ya las elecciones, pero finalmente no será así.