Dakota Johnson y sus compañeras arácnidas se enfrentan a un siniestro Spider-Man en el sorprendente tráiler de 'Madame Web'

Ya han pasado unos cuatro años desde que Sony anunció que continuaría expandiendo su particular universo cinematográfico centrado en Spider-Man y su entorno de villanos y aliados con 'Madame Web'; una jugada que muy pocos vimos venir y a la que al fin podemos poner cara y ojos gracias a un primer tráiler que nos muestra a Dakota Johnson, Isabela Merced, Sydney Sweeney y Celeste O'Connor caracterizadas como la heroína titular, Anya Corazón, Julia Carpenter y Mattie Franlkin respectivamente.

Telaraña temporal

La verdad es que, personalmente, no tenía demasiadas esperanzas —ni demasiado interés— puestas en el proyecto, pero he de reconocer que este avance me ha pillado con la guardia baja y me he quedado con ganas de ver qué nos puede ofrecer la realizadora S.J. Clarkson, que se aparta de la televisión momentáneamente tras trabajar en títulos de la talla de 'Orange is the New Black', 'Banshee', 'Dexter' o 'House'.

Además, si algo invita a tener confianza, es el hecho de que Clarkson no es ajena al panorama superheróico ni al marvelita, habiendo participado como realizadora en las series de Netflix 'Jessica Jones' y 'The Defenders', en las que también hizo las veces de productora ejecutiva. Sin duda, un extra que invita a seguir algo más de cerca a esta 'Madame Web'.

En lo que respecta a su historia, la sinopsis oficial que ha trascendido hasta el momento es de lo más escueta, pero ayuda a que nos hagamos una idea de lo que este mejunje de superhéroes y cacaos temporales puede depararnos:

"Cassandra Webb es una paramédica en Manhattan que podría tener habilidades clarividentes. Obligada a enfrentarse a sucesos que se han revelado de su pasado, crea una relación con tres jóvenes destinadas a tener un futuro poderoso... si consiguen sobrevivir a un presente mortal".

Junto al cuarteto de heroínas titular que mencionábamos anteriormente, el reparto del largometraje lo completan nombres como los de Emma Roberts, Adam Scott, Tahar Rahim y Mike Epps. Para poder disfrutarlo tendremos que esperar hasta el próximo 14 de febrero de 2024, fecha en la que podremos celebrar un San Valentín de lo más arácnido en nuestras salas de cine de cabecera. Esperamos que cumpla.

En Espinof:

Anime en Netflix: 10 potentes series recomendadas para todos los gustos

Las 21 mejores películas coreanas de los últimos años

Las 26 mejores películas de Disney de todos los tiempos

Cronología Marvel - Orden para ver las películas y series del Universo Marvel

Todas las películas dirigidas por Guy Ritchie ordenadas de peor a mejor