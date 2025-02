El director de 'The Raid' pone a Tom Hardy a partir cabezas en el salvaje tráiler de 'Havoc', el nuevo bombazo de acción de Netflix

Once años —¡ONCE!— han pasado desde que Gareth Evans nos regaló la que muchos consideran como 'El padrino' de las artes marciales y no con poca razón: la descomunal 'The Raid 2: Berandal'. Desde entonces, dejando a un lado un par de escenas de la injustamente denostada 'El apóstol', el único escarceo cinematográfico del británico con la acción ha sido la catódica y brutal primera temporada de 'Gangs of London'.

¡Vuelve Gareth, vuelve la acción!

Ahora, en pleno 2025 y después de que el proyecto haya estado dando tumbos una buena temporada desde que se anunciase hace ya casi un lustro, al fin podemos posar nuestras retinas sobre el tráiler de 'Havoc' —aquí traducida como 'Estragos'—: el nuevo actioner en el que Evans ha unido fuerzas con esa bestia parda física e interpretativa que es Tom Hardy bajo el ala de Netflix. La cosa, desde luego no podría tener mejor pinta.

Los 40 escuetos segundos que dura el aperitivo nos permiten comprobar que la cinta tendrá todas las señas de identidad marca de la casa Evans, incluyendo las escenas de combate cuerpo a cuerpo de rigor, la violencia explícita —ese escopetazo en toda la cara es un sueño hecho realidad— y ese trabajo de cámara libre y dinámico que tantas alegrías nos ha dado en su etapa indonesia junto a Iko Uwais y compañía.

En esta ocasión, la acción abandona el sudeste asiático para contarnos la historia de un detective frustrado que, después de un atraco fallido, se sumerge en el mundo criminal para salvar al hijo de un hombre poderoso. Una premisa en absoluto original pero más que suficiente para servir en bandeja de plata una nueva ensalada de hostias y tiros para los paladares más refinados.

Junto a Hardy, Forrest Whitaker, Timothy Olyphant, Luis Guzmán y Jessie Mei Li completan el reparto de un título que llegará a la Gran N del streaming el próximo 25 de abril después de haberse sometido a no pocos reshoots que, tratándose de una gran productora de contenido, me dan más miedo que un nublado. Esperemos que todo haya salido a pedir de boca y que no sea otro caso como el de Jeremy Saulnier y su descafeinada 'Noche de lobos'.

