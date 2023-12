'Doctor Who' se reinicia y este es el tráiler y fecha de estreno de su (tercera) temporada 1: la serie de ciencia ficción en Disney plus inicia una nueva etapa con Ncuti Gatwa

Como no podía ser de otra manera, de hecho es casi tradicional, el especial navideño de 'Doctor Who' de este año ('La iglesia de Ruby Road') ha traído bajo el brazo un primer teaser de lo que ha de venir en el futuro de la serie: la temporada 1. Sí, no me he comido un dígito (sería la 14) y es que tenemos un nuevo inicio bajo los dominios de Russell T Davies.

De esta manera, tenemos nuevo comienzo para un nuevo doctor en esta era de coproducción con Disney+. Será en mayo de 2024 cuando se estrenen las nuevas aventuras de Ncuti Gatwa como Quince, la nueva reencarnación (bigenerada) del Amo del Tiempo que debutó en 'La risa', el tercer especial del sesenta aniversario de la franquicia.

No la llames 14, llámala 1

Junto a Quince, tenemos a su recién llegada companion: Ruby Sunday, interpretada por Millie Gibson y a la que ya hemos visto en 'La iglesia de Ruby Road'. También volveremos a ver a Yasmin Finney como Rose Noble y Bonnie Langford como Mel Bush. Además, participarán Jinkx Monsoon, Jonathan Groff, Indira Varma y Lenny Rush, entre otros.

La "tercera" primera temporada de 'Doctor Who' constará de ocho episodios y la razón por la que se reinicia el contador no ha trascendido de momento aunque se sospecha que tiene que ver el hecho de que Disney se ha metido en la ecuación. Argumentalmente, eso sí, tiene sentido ya que el Decimoquinto sería una versión "liberada" (por decirlo de un modo) de los traumas y el peso del pasado.

