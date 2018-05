El tráiler de 'Escape Plan 2: Hades' nos presenta la nueva fuga imposible de Stallone

'Plan de escape' ('Escape Plan') contaba con el gran aliciente de ser la primera película protagonizada por Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger, pero lo cierto es que no fue el bombazo que habría sido en otra época. No obstante, sí que fue lo suficientemente rentable como para que Lionsgate diese luz verde a su secuela, aunque en 'Escape Plan 2: Hades' solamente reaparece Stallone, tal y como podemos ver en su tráiler.

La acción de 'Escape Plan 2: Hades' se sitúa varios años después de lo visto en la primera entrega. Aquí Ray Breslin (Stallone) se verá obligado a regresar a una temible prisión conocida como Haces cuando un miembro de su equipo desaparece. No es que sea una excusa argumental memorable, pero a mí me vale mientras que Miles Chapman, también guionista de 'Plan de escape', haya sabido manejarla para crear un relato entretenido.

Por cierto, Stallone no es el único miembro del reparto de la primera parte que reaparece aquí, pues Curtis "50 Cent" Jackson. Además, en 'Escape Plan 2: Hades' también veremos a Dave Bautista, Jaime King, Jesse Metcalfe y Wes Chatham, mientras que detrás de las cámaras encontramos a Steven C. Miller -'El último disparo' ('First Kill')- en lugar de a Mikael Hafstrom.

Lo curioso es que Lionsgate debe tener mucha fe en 'Escape Plan 2: Hades' pese a no tener previsto estrenarla en cines, pues hace unos meses también dio luz verde a la tercera entrega. Por el momento tendremos que conformarnos con esperar hasta el 29 de junio para ver la que ahora nos ocupa, ya que será entonces cuando llegue de forma directa al mercado doméstico.