El tráiler de 'Genius: Picasso' presenta a Antonio Banderas como el mítico pintor en la serie de National Geographic

-Tienes hijos. Mujeres que amas. Algunas cosas son más importantes que el arte. -No. No para mí.

Por fin podemos echar un vistazo a la transformación de Antonio Banderas como Pablo Picasso en la nueva temporada de la antología 'Genius', de National Geographic. En la primera temporada, la serie sobre la vida de los mayores genios del siglo XX se centró en Albert Einstein, interpretado por Johnny Flynn y Geoffrey Rush, y ahora es el turno del mítico pintor de origen malagueño (igual que Banderas).

Antonio Banderas encarna a Picasso desde sus 40 años en adelante, mientras que Alex Rich ('GLOW') da vida al artista en su juventud. El reparto también incluye a Clemence Poesy, Robert Sheehan, Maria Jose Bavio, Poppy Delevingne, Aisling Franciosi y Johnny Flynn, entre otros; tras ser el joven Einstein en la primera temporada, Flynn se mete ahora en la piel del actor Alain Cuny.

La sinopsis de la serie nos dice que Picasso interpretó el mundo de formas totalmente nuevas y heterodoxas, reinventando durante el proceso nuestra percepción de la creatividad. 'Genius: Picasso' explora la naturaleza apasionada y el espíritu creativo incansable del artista español, cuyo trabajo afecta sin remedio su vida privada, incluyendo matrimonios tumultuosos, numerosos romances y cambios constantes de aliados políticos y personales.

Nuevamente producida por Ron Howard y Brian Grazer, la segunda temporada de 'Genius' también consta de 10 episodios y se estrena el 24 de abril en el canal National Geographic. ¿Qué opinas del tráiler, te ha despertado interés por la serie? A mí no me termina de convencer Banderas haciendo de Picasso y hablando en inglés (no he podido evitar acordarme del Gato con Botas), pero puede ser por el montaje de las escenas del tráiler, quizá cuando vea la serie con su ritmo narrativo normal resulte más verosímil. Eso espero...