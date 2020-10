'Historias lamentables' se estrenará este año en Amazon: lo nuevo de Javier Fesser apuesta por el streaming y retrasa su llegada a cines

Amazon Prime Video ha anunciado hoy que 'Historias Lamentables', la nueva película de Javier Fesser, se estrenará en exclusiva en más de 200 países y territorios de todo el mundo en su servicio durante 2020.Un regreso a la comedia absurda que ya tenía un teaser previo, presenta ahora su nuevo tráiler, ya con el logo de Amazon y dejando su estreno en cines en un plano secundario, para la primavera de 2021.

El director de 'Campeones', ganadora del Goya a Mejor Película en la edición de los premios 2019, se vuelve a poner detrás de las cámaras y propone un viaje trepidante en clave de humor a través de una selección de historias tan cotidianas como extraordinarias. La película se compone de cuatro relatos independientes interconectados sobre situaciones actuales en las que la realidad es llevada hasta el límite.

En la nota de prensa de Amazon, Javier Fesser explica que:

Esto permitirá a los espectadores de todo el mundo que puedan ver la película en sus casas, y a todos aquellos que prefieran la experiencia en pantalla grande, la oportunidad de verla en cines más tarde. No se me ocurre mejor socio que Amazon Prime Video para poner Historias Lamentables a disposición de la gente, no solo de España sino de más de 200 países y territorios en todo el mundo”.