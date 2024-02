Netflix presenta un primer vistazo de las nuevas temporadas de 'Los Bridgerton' y 'El juego del calamar' en su tráiler de novedades de 2024

Netflix promete un 2024 repleto de contenidos, con un montón de nuevas películas y series de televisión que ha desvelado en varios avances de su programación para el año, junto con un vídeo con algunos de los títulos más esperados, que no desvela demasiado sobre los próximos títulos, pero sí ofrece un interesante recordatorio de lo que los espectadores pueden esperar en los próximos meses, entre ellos 'Los Bridgerton' y 'El juego del calamar'.

En cuanto a las películas, Netflix tiene mucho que ofrecer a lo largo del año. Los fans de Zack Snyder podrán ver la segunda entrega de su serie 'Rebel Moon', que se estrenará el 19 de abril. Otros títulos destacados son la próxima entrega de 'Superdetective en Hollywood', en la que Eddie Murphy vuelve a interpretar a Axel Foley. Además, la preview presenta la fantasía protagonizada por Millie Bobby Brown, 'Damsel', y la dirigida por Glen Powell, 'Hit Man'. Otros títulos incluidos son 'Atlas', 'The Union', 'American Primeval', 'Six Triple Eight', 'Unfrosted: The Pop-Tart Story', y varios más.

Entre las series que regresan destacan 'Los Bridgerton' (3ª temporada), la primera parte de la tercera temporada se estrenará el 16 de mayo y la segunda el 13 de junio. También se presenta 'El juego del calamar' (2ª temporada). Por ahora, la trama se mantiene en secreto, pero volverá a centrarse en Seong Gi-hun (Lee Jung-jae). El vídeo también destaca el regreso de 'Emily in Paris', 'Outer Banks', 'El agente nocturno' y 'La dplomática' ntre las nuevas series destacadas figuran Avatar que se estrenará el 22 de febrero, y la adaptación de' El problema de los 3 cuerpos', que se estrenará el 21 de marzo.

Un puñado de series originales estrenarán sus últimas temporadas a lo largo del año. En primer lugar,'Cobra Kai' está rodando su sexta y última temporada. 'The Umbrella Academy' también se prepara para su cuarta y última temporada. La última serie del tráiler es 'Sweet Tooth', que finaliza con su tercera temporada. Además, la comedia animada para adultos 'Big Mouth' terminará con su octava temporada y se espera que regrese en algún momento de este año.

