No queda nada para el final de 'The Crown' y promete emocionarnos. Netflix desvela el tráiler de los últimos episodios de su prestigiosa serie de época

Después de una primera parte de la temporada que no ha sido del todo bien recibida, Peter Morgan y Netflix prometen "redimirse" con el tráiler de la segunda parte del final de 'The Crown'. Los seis episodios finales se estrenarán el jueves 14 de diciembre y, la verdad, no he podido evitar emocionarme.

Monarquia 2000

Nada más comenzar, salta a la vista que por fin tenemos un salto temporal, ya que vemos a los príncipes Andrés y Guillermo ya jóvenes y a la reina Isabel II preparando los fastos para el jubileo del 50 aniversario de la monarca (Imelda Staunton) en el trono, momento en el que hará memoria sobre "la mujer que abandonó", es decir, ella misma (y, de hecho veremos el cameo de Claire Foy).

Además, entre los eventos que veremos en la tanda final de 'The Crown' se encuentran el incipiente romance entre Guillermo (Ed McVey) y Kate Middleton (Meg Bellamy); también, la muerte de Margarita (Lesley Manville), la boda de Carlos (Dominic West) y Camilla (Olivia Williams) o el gobierno de Tony Blair (Bertie Carvel) parecen los puntos a tratar en estos episodios.

El reparto, además, se completa con Luther Ford como Andrés, Jonathan Pryce como el príncipe Felipe, Claudia Harrison como la princesa Ana y Marcia Warren como la reina madre. Como siempre, es Peter Morgan el encargado de escribir esto episodios finales, acompañado en esta ocasión por Jonathan Wilson, Daniel Marc Janes y Merie Sheibani-Clare. Se convierte así en la temporada con más "coguionistas".

