La película de 'Until Dawn' se guardaba un as bajo la manga para ser fiel al videojuego: los protagonistas podrán morir y empezar de nuevo

Hemos tardado casi un año en tener una actualización sustanciosa de la película de 'Until Dawn'. Anunciada el año pasado, el slasher elige-tu-propia-aventura lanzado en su día para Playstation 4 era un homenaje al cine y al terror de serie B. Tiene gracia que ahora con la película quieran hacer lo contrario, y recordarnos que esto viene de un videojuego.

Los nuevos detalles vienen en forma de un teaser "first look" comentado por los creadores. En él tenemos un primer contacto con los nuevos personajes y la ambientación, y viene acompañado de una justificación de su director, David F. Sandberg ('¡Shazam!'), del por qué del proyecto. La adaptación contará con una "mecánica" similar a la del videojuego, en la cual los personajes morirán una y otra vez, haciendo que la película "empiece de nuevo".

Con ello encerrarán previsiblemente todo el relato en un bucle temporal, algo que en realidad también es una técnica muy cinematográfica. Películas como 'Al filo del mañana' o 'El día de la marmota' hacen uso de ello, y en el centro de esta parece haber un reloj de arena giratorio que podría ser la clave del asunto. La chicha aquí está en que el género de terror de la película cambiará en cada iteración, algo que probablemente también referencia no al juego original sino al sucesor espiritual de los mismos creadores, 'The Dark Pictures Anthology', una antología que va saltando entre géneros.

En cuanto a referencias al videojuego de momento solo un elemento clave se mantiene. Peter Stormare repetirá su rol del Doctor Hill, una figura metanarrativa que se comunica directamente con el espectador y sigue el devenir del relato. El resto del reparto lo componen mayormente nuevos talentos de Hollywood. Una decisión curiosa, ya que el juego original contaba con actores establecidos como Hayden Panettiere o Rami Malek.

Ahora que parece que el audiovisual ha dado con la tecla para adaptar el videojuego, las productoras se han vuelto algo más valientes en adaptar sus IPs. Al éxito de 'The Last of Us' se le ha sumado la película de 'Super Mario Bros.' y la serie de 'Fallout', y solo en el terreno de Sony parecen tener ambiciosos planes, con una serie de 'God of War' también en el horizonte para Prime Video, y las recientemente anunciadas películas de 'Helldivers 2' y 'Horizon: Zero Dawn'.

