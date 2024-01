'Until Dawn', el videojuego slasher de PS4, se convertirá en película y será "una carta de amor al género"

Debo reconocer que no soy el mayor gamer (no da tiempo a todo), pero, dentro de lo que se puede, me sorprendió muy positivamente 'Until dawn', un juego slasher muy cinematográfico en el que de tus decisiones depende la supervivencia de tu grupo. Salió en 2015 para PS4 y entre sus voces destacaban las de Hayden Panettiere o Rami Malek. Pero, ¿qué pasa cuando un videojuego que celebra el cine slasher... pasa al cine? Lo sabremos dentro de poco.

Una película mortal

Según ha informado The Hollywood Reporter, David F. Sandberg, director de 'Annabelle Creation' y las dos '¡Shazam!', ya está planeando su retorno al terror con la adaptación de 'Until dawn'. Formará parte de los fastos por el décimo aniversario del juego y, además, del nuevo trend de Hollywood que pretende desbancar a las películas superheroicas.

En el guion estará Gary Dauberman, autor de las dos partes de 'It', 'La monja' o 'Annabelle', y, de momento, todo lo que sabemos es lo que Screen Gems, su productora, nos ha contado: será una película para mayores de 18 años que supondrá una carta de amor al género del terror (ese topicazo) y se centrará en un reparto coral del que aún no sabemos nada.

Es inevitable hacerse ciertas preguntas: ¿Tiene sentido hacer una versión narrativamente linear de un juego que destacaba precisamente por sus múltiples finales y decisiones que tomar? ¿No es un poco rocambolesco hacer la adaptación a película de un videojuego que homenajea al cine? Sandberg ha demostrado tener buena mano con el terror, así que solo queda esperar para ver si ha conseguido dar en el clavo de nuevo. Con o sin decisiones.

