'Lo que no te mata te hace más fuerte': tráiler final del reboot de 'Millennium' dirigido por Fede Álvarez

Queda muy poco para volver a ver a Lisbeth Salander en la gran pantalla, aunque en esta ocasión tendrá el rostro de Claire Foy y no el de Rooney Mara, quien interpretó el personaje en 'Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres' a las órdenes de David Fincher. Veremos que tal es la nueva versión que nos tiene preparada Fede Álvarez en 'Lo que no te mata te hace más fuerte', de la cual acaba de aparecer su tráiler final (aquí puedes ver el primero).

'Lo que no te mata te hace más fuerte' funcionará a modo de relanzamiento de las aventuras de Lisbeth Salander y no como secuela de 'Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres', siendo además la primera adaptación de la novela escrita por David Lagercrantz. En ella veremos a Lisbeth y Mikael envueltos en una red de espionajes, cibercriminales y políticos corruptos.

Tráiler norteamericano en versión original

Tráiler internacional con subtítulos en español

Alvarez ya explicó en su momento el motivo por los que prefirió cambiar de reparto, señalando que la mitad del trabajo del director consiste en elegir al reparto y que por ello no quería heredar a los actores escogidos por Fincher. Recordemos también que el sueco Sverrir Gudnason se convierte en el personaje interpretado por Daniel Craig en 'Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres'.

Vicky Krieps, la gran revelación de 'El hilo invisible', Sylvia Hoeks, Claes Bang, Stephen Merchant y Lakeith Stanfield completan el reparto principal de 'Lo que no te mata te hace más fuerte'. El 9 de noviembre es la fecha elegida por Sony para su estreno tanto en Estados Unidos como en España.