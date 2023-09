Richter Belmont no deja vampiro con cabeza en el nuevo tráiler de 'Castlevania: Nocturne': el anime de Netflix nos deja los dientes largos antes de su inminente estreno

Después de cuatro temporadas espectaculares nos tuvimos que despedir de 'Castlevania' y parecía que la familia Belmont iba a librarse de dramas... pero unos siglos después el mundo sigue amenazado por vampiros y es el turno de un nuevo protagonista: Richter Belmont.

'Castlevania: Nocturne' se inspira los juegos 'Symphony of the Night' y 'Rondo of Blood' de Konami, aunque como la serie original ya metió sus cambios y con lo que se ha ido viendo en los tráilers también podemos esperar que no los siga al dedillo. Aunque por otro lado, ya han colado varias referencias a los juegos que van directas a estrujar un poquito el corazón de los fans.

Pasemos de página unos cuantos siglos

Han pasado unos cuantos siglos desde donde nos dejó la 'Castlevania' original y nos encontramos en plena Revolución Francesa. Según la sinopsis oficial del spin-off, nos vamos a la Francia de 1792, donde la aristocracia contrarrevolucionaria ha formado una alianza con un terrorífico "Mesías Vampiro", quien les ha prometido "devorar el sol" y desatar un ejército de vampiros y criaturas nocturnas para detener la revolución y esclavizar a la humanidad.

Y en medio de esto, Anette, una hechicera caribeña, busca la ayuda de Richter Belmont, el último descendiente de los cazadores de vampiros, para liderar a la resistencia.

Drácula todavía no ha hecho su aparición en los tráilers y podría tratarse de este "Mesías" aunque la serie original le dio un final bastante diferente al esperado. Por ahora sí que hemos ido viendo a Richter Belmont y a Maria Renard en acción, y la temporada de ocho episodios llega al completo a Netflix el próximo 28 de septiembre, a la vuelta de la esquina.

La animación de nuevo corre a cuenta de Powerhouse Animation, que se encargó también de la serie original, junto con Project 51 Productions y tenemos a Sam y Adam Deats como directores .

ambién se ha confirmado el reparto principal de 'Castlevania: Nocturne', con las voces de Edward Bluemel, Thuso Mbedu, Pixie Davies, Sharon D. Clarke, Richard Dormer, Iain Glen, Sydney James Harcourt, Elarica Johnson, Nastassja Kinski, Zahn McClarnon, Aaron Neil, Franka Potente, y Sophie Skelton.

