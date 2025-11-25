Se habla demasiado poco de esta serie, pero es de las mejores de HBO. 'Industry' regresa próximamente con su temporada 4 y este es su tráiler

Se viene un arranque de año estupendo para HBO Max... y bueno, para el streaming en general. Ya que entre los estrenos del próximo enero para la plataforma se encuentran tanto 'El caballero de los siete reinos' como los regresos por sus nuevas temporadas de 'The Pitt' e 'Industry'. El drama financiero de HBO regresará el próximo 12 de enero y aquí tenemos el primer tráiler de su temporada 4.

Después del estruendoso final de la temporada 3, Harper y Yasmin se ven envueltas en un peligroso juego de gato y ratón cuando una estrella de la tecnología financiera irrumpe en la escena londinense. Mientras que Yasmin navega por su relación con Henry, Harper se ve arrastrada a la órbita de un enigmático ejecutivo.

Salvando la economía

Max Minghella ('El cuento de la criada') es la principal adición al reparto de 'Industry' como el CFO de Tender. Junto a él, el elenco cuenta con Myha'la, Marisa Abela, Kit Harington, Ken Leung, Miriam Petche, Sagar Radia, Toheeb Jimoh, Charlie Heaton, Amy James-Kelly, Roger Barclay, Andrew Havill, Kiernan Shipka, Kal Penn, Jack Farthing, Stephen Campbell Moore, Claire Forlani y Edward Holcroft.

Creada por Mickey Down y Konrad Kay, 'Industry' es un claro ejemplo de serie sobresaliente de HBO que se ha visto eclipsada por las grandes series de la plataforma. Sin embargo, el boca a boca ha hecho que temporada a temporada su acogida haya ido a más. De hecho, entre la temporada 2 y la 3 se observó un crecimiento del 40% de la audiencia.

