La secuela de ‘A 47 metros’ ya tiene tráiler y promete una nueva dosis de buceadores idiotas y tiburones hambrientos

No me avergüenza lo más mínimo reconocer que uno de los mayores placeres que me regaló el pasado verano 2017 fue 'A 47 metros': un más que reivindicable survival con tiburones cabreados de por medio, sádico y descerebrado a partes iguales, que con tan sólo seis millones de dólares de presupuesto consiguió superar los sesenta millones de recaudación.

Con estas envidiables cifras, una continuación del filme de Johannes Roberts era inevitable, y tal como os anunciamos en septiembre del año pasado, el realizador volvería a ponerse tras las cámaras en una 'A 48 metros' que ha terminado titulándose '47 Meters Down: The Next Chapter'. Podéis ver su primer y escueto avance a continuación.

Pese a lo poco que deja entrever el tráiler de esta nueva entrega de 'A 47 metros', las sensaciones no podrían ser mejores. Parece que Roberts y su equipo han decidido apostar por el continuismo y brindarnos otra claustrofóbica experiencia subacuática de la que sólo cabe esperar más mala uva y unos mayores niveles de muerte y destrucción por parte de los entrañables escualos protagonistas.

'47 Meters Down: The Next Chapter', que llegará el próximo 28 de julio a cines norteamericanos, contará de nuevo con un libreto coescrito por el realizador y Ernest Riera y trasladará la acción de México a unas ruinas submarinas abandonadas en aguas brasileñas. No se vosotros, pero yo ya estoy deseando hincarle el diente.

