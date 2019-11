La serie de 'El coleccionista de huesos' tiene tráiler: 'Lincoln Rhyme' es la nueva adaptación de la novela de Jeffery Deaver

La cadena NBC ha lanzado el primer teaser para 'Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector', que como anunciábamos hace exactamente un año es una nueva adaptación en forma de serie de televisión de la novela de Jeffrey Deaver 'The Bone Collector', que ya había sido adaptada anteriormente en la pantalla grande con Denzel Washington y Angelina Jolie en papeles principales.

Los casos de Amelia y Lincoln

La nueva versión sigue al legendario criminólogo forense Lincoln Rhyme (Russell Hornsby), quien resultó gravemente herido durante su búsqueda de un endemoniado asesino en serie. Llamado nuevamente a la acción cuando el asesino reaparece, Lincoln forma una sociedad única con Amelia Sachs (Arielle Kebbel), una joven policía que lo ayuda que le ayudará a cazar a este asesino mientras se ocupa de los casos de más alto perfil en la policía de Nueva York.

El reparto se completa con Michael Imperioli, Courtney Grosbeck, Ramses Jiménez, Brooke Lyons, Tate Ellington, Jaidon Walls y Claire Coffee mientras VJ Boyd y Mark Bianculli co-escriben la serie y funcionan de productores ejecutivos. Seth Gordon, productor de 'The Good Doctor', dirige la serie de Universal Television y Sony Pictures Television, en asociación con Keshet Studios. Se estrenará el 10 de enero de 2020 en Estados Unidos.