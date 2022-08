'The Last of Us': alucinante primer tráiler de la serie de HBO Max con Pedro Pascal y Bella Ramsey haciendo realidad el popular videojuego

HBO ha querido aprovechar el estreno de la muy esperada 'La casa del dragón' para lucir un poco de músculo y presentar novedades sobre algunos de sus próximos lanzamientos. Entre ellos sobresale con luz propia el alucinante primer tráiler de 'The Last of Us', la adaptación a la pequeña pantalla del popular videojuego.

Ni siquiera llega a los 30 segundos de duración, pero estoy convencido de que va a ser suficiente para que los amantes de la obra original se hagan una buena idea de qué pueden esperar de Pedro Pascal y Bella Ramsey -inolvidable como Lyanna Mormont en 'Juego de Tronos'- en los ya emblemáticos papeles de Joel y Ellie.

Gabriel Luna (Tommy), Nico Parker (Sarah), Merle Dandridge (Marlene), Jeffrey Pierce (Perry), Anna Torv (Tess), Nick Offerman (Bill), Murray Bartlett (Frank), and Storm Reid (Riley Abel) completan el reparto principal de una serie que lleva tiempo siendo una de las más esperadas. Y no cuesta entender el motivo.

Por desgracia, el estreno en HBO Max de 'The Last of Us' no tendrá lugar hasta 2023, por lo que todavía habrá que tener paciencia. Recordemos que detrás de ella tenemos a Craig Mazin, máximo responsable de la genial 'Chernobyl', y Neil Druckmann, guionista y director del videojuego original, así que a priori la confianza es plena en lo que pueda salir de aquí.