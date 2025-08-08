'The Paper' desvela su estupendo tráiler. La continuación de 'The Office' promete encantarnos con un nuevo grupo de perdedores

Si bien normalmente no tengo demasiadas ganas de ver los revivals/reboots/llámalos como quieras de series ya acabadas, en esta ocasión me he sorprendido bastante con el tráiler de 'The Paper'. La nueva serie ambientada en el universo de 'The Office' llega en menos de un mes a la plataforma Peacock y su adelanto me ha entusiasmado.

Con fecha de estreno programada para el 4 de septiembre en Estados Unidos (en España tendremos que esperar a que anuncien fecha desde SkyShowtime), la nueva serie parte de la premisa de que el mismo equipo documental que, valga la redundancia, documentó el día a día de las oficinas de Dunder Mifflin en Scranton se topa en un periodicucho local con su nuevo sujeto.

Esta llegada coincide, además, con la de un nuevo editor en jefe (interpretado por Domhnall Gleeson), que busca sacar lo mejor de lo mejor de un grupo de empleados poco motivados para convertirlos en avispados reporteros y sacar adelante el medio ante todas las adversidades.

La redacción

En ese sentido llama la atención, al menos a juzgar por el tráiler, que el creador de la 'The Office' estadounidense Greg Daniels decida darle una vuelta al tono al que nos tenía acostumbrados en su mirada hacia un grupo de perdedores, proponiéndonos algo bastante más optimista, al menos de primeras. Junto a Daniels se encuentra Michael Koman, compañero de fatigas de Nathan Fielder en 'Nathan For You'.

En el reparto regular tenemos, además de Gleeson, a Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young, Tim Key y Oscar Nuñez. Además, de estrellas invitadas contamos con Eric Rahill, Tracy Letts, Molly Ephraim, Mo Welch, Allan Havey, Duane Shepard Sr., Nate Jackson, Nancy Lenehan, entre otros.

