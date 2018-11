Tráiler de 'Una cuestión de género': Felicity Jones se mete en la piel de una heroína del feminismo en Estados Unidos

El feminismo ha ganado una merecida importancia durante los últimos años y Hollywood está siempre atento a cualquier cosa que destaque para ver si puede sacarle partido en una película. A veces ni siquiera tenían haber esperado, pues ya había un llamativo caso real que podría haber dado antes el salto a la gran pantalla. Ese es el caso de 'Una cuestión de género', la nueva película dirigida por Mimi Leder de la que ya podemos ver su tráiler.

'Una cuestión de género' se centra en uno de los primeros casos de Ruth Bader Ginsburg, quien años después acabaría convirtiéndose en la segunda mujer en formar parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos. No obstante, aquí lo que no es interesa es el caso Moritz v. Commissioner of Internal Revenue de 1972, en concreto la apelación del mismo que ella y su marido ganaron, iniciando así el proceso para poner fin a un siglo de discriminación por sexo.

Ginsburg tiene en 'Una cuestión de género' el rostro de Felicity Jones, la gran protagonista de 'Rogue One: Una historia de Star Wars' y que antes de eso había sido aspirante al Óscar por su actuación en 'La teoría del todo'. Junto a ella encontramos a Armie Hammer, Justin Theroux, Kathy Bates, Sam Waterston, Jack Reynor y Stephen Root.

Por su parte, el guion corre a cargo del debutante Daniel Stiepleman, mientras que ya hemos comentado la presencia tras las cámaras de Leder, una directora muy solicitada a finales de los 90 -suyas son 'Deep Impact' o 'El pacificador'- pero que últimamente había centrado su carrera en la pequeña pantalla con series como 'Shameless' o 'The Leftovers'. El 11 de enero podremos comprobar el resultado en España.