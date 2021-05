El tráiler final de 'Un lugar tranquilo 2' nos recuerda que el regreso de las criaturas de John Krasinski está a la vuelta de la esquina

El 12 de marzo del pasado —y funesto— 2020, coincidiendo con el comunicado oficial a través del que la Organización Mundial de la Salud catalogó a la COVID-19 como una pandemia, la gente de Paramount —al igual que muchos otros de sus competidores— decidió reestructurar su calendario de estrenos; siendo su primera gran perjudicada 'Un lugar tranquilo 2', que pasó de tener una fecha de estreno fijada en el día 20 de ese mismo mes a aplazarse indefinidamente.

Poco más de un año después, con la situación aparentemente encauzada, el largometraje de John Krasinski nos recuerda que, ahora sí, su desembarco en salas de cine está a la vuelta de la esquina a través de su tráiler final. Un pequeño aperitivo de poco más de un minuto que podéis ver bajo estas líneas, y que nos sumerge de lleno en su mundo post-apocalíptico infestado de aterradoras criaturas con un oído hiperdesarrollado.

En 'Un lugar tranquilo 2', Krasinski vuelve a ponerse tras las cámaras para dirigir a Emily Blunt, Millicent Simmonds y Noah Jupe, que repiten como los sufridores miembros de la familia Abbott, y a recién llegados a la franquicia como Cillian Murphy o Djimon Hounsou. Junto a ellos, exploraremos tanto los eventos previos a la aparición de los monstruos como los posteriores a lo acontecido en el largometraje original.

'Un lugar tranquilo 2', que volverá a estar rodada en 35mm, esta vez fotografiada por la DOP Polly Morgan —'Legión', 'Lucy in the Sky'—, llegará a nuestros cines el próximo 18 de junio de este 2021 y, la verdad, no pinta nada mal.