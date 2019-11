Tráiler del revival de 'Loco por ti': Paul Reiser y Helen Hunt vuelven a su vida de casados veinte años después

El próximo 20 de noviembre, la plataforma de streaming Spectrum estrenará los seis primeros episodios de 'Loco por ti' ('Mad about you'), la secuela/revival de la gran sitcom protagonizada por Helen Hunt y Paul Reiser que pudimos ver durante los 90.

Y, a falta de una semana, ya podemos ver por fin un tráiler de esta nueva temporada de la serie (hubo uno hace unas semanas, pero básicamente eran cuatro fotos), que constará de un total de doce episodios a emitirse en dos partes: la primera este mismo 20 de noviembre y la segunda el 19 de diciembre.

Aún sin casa en España, este regreso contará el día a día de Paul y Jamie veinte años después del final de la serie mientras lidian con el síndrome del nido vacío después de dejar a su hija Mabel (Abby Quinn) en la universidad.

El tráiler apela al factor nostalgia y al factor revival. Tras unas imágenes de la serie antigua, tenemos un par de escenas de la nueva serie junto con un poco de "detrás de las escenas", lo cual no termina de procurarnos una idea clara sobre si seguirá la chispa original.

Algo a lo que se añade el que este revival está capitaneado (además de por Reiser, su creador) por Peter Tolan, quien se encarga del guion de la serie. No es que sea inexperto en el mundo de la comedia ('Larry Sanders', 'Una terapia peligrosa', 'Murphy Brown', pero el que no participase en la serie original hace que arquee algo la ceja, a pesar de que no debe ser una pega demasiado grave.