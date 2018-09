Tráiler de 'Stan & Ollie': John C. Reilly y Steve Coogan se transforman en el mítico dúo cómico

Ojo con 'Stan & Ollie' porque de aquí puede salir al menos un actor nominado al Óscar. John C. Reilly y Steven Coogan protagonizan la película dando vida a Stan Laurel y Oliver Hardy, quienes formaron el mítico dúo cómico conocido como el Gordo y el Flaco. El tráiler revelado por Sony Pictures Classics deja buenas sensaciones, parece que no será el típico biopic aburrido.

Shirley Henderson, Nina Arianda y Danny Huston completan el reparto. El guion lo ha escrito Jeff Pope ('The Last Hangman', 'Philomena') y la dirección corre a cargo de Jon S. Baird ('Cass', 'Filth'). 'Stan & Ollie' tendrá su presentación oficial en el Festival de Londres (10-21 de octubre) y llegará a los cines el 11 de enero de 2019 aunque todo apunta que Sony la estrenará antes de que acabe el año en algunas salas para competir en la temporada de premios. De lo contrario sería perder una estupenda oportunidad...

Según la sinopsis oficial, el film nos va a contar, por primera vez, la "verdadera historia" del dúo cómico más grande de Hollywood. Steve Coogan y John C. Reilly se meten en la piel de los legendarios Stan y Ollie en esta comedia dramática sobre el triunfante tour de despedida de los cómicos.

Lejos ya de su etapa dorada, la pareja se embarca en un tour por Gran Bretaña e Irlanda. Con el apoyo de sus mujeres, Lucille (Shirley Henderson) y Ida (Nina Arianda), y gracias al amor que sienten por su trabajo y sus años de colaboración, Stan y Ollie logran superar un exigente calendario y se aseguran un lugar en el corazón de su público.

Cabe señalar que, además de esta película, John C. Reilly tiene pendiente de estreno 'The Sisters Brothers', el esperado western de Jacques Audiard, y 'Holmes and Watson', su nueva comedia junto con Will Ferrell.