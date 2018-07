El tráiler de la temporada 2 de ‘Black Lightning’ la reafirma como la serie de superhéroes más especial de The CW

Que el ritmo no pare, que diría Patricia Manterola —toma ya—; porque si The CW ya nos ha deleitado con los tráilers de las nuevas temporadas de 'Supergirl', 'The Flash', 'Arrow' y 'Legends of Tomorrow', aún quedaba una serie superheróica por enseñarnos qué nos piensa ofrecer en su segunda etapa en emisión; y esa es 'Black Lightning'.

El superhéroe afroamericano de Detective Comics, cuya primera temporada nos dejó notablemente satisfechos en esta santa casa gracias a su forma de desmarcarse de lo preestablecido por el Arrowverso para coquetear con el tono y estilo de las producciones Marvel para Netflix, nos adelanta sus nuevas aventuras en este avance de casi seis minutos que, como es evidente, puede contar más de lo que deberíais saber.

De entre todas las novedades que nos esperan en la segunda temporada de 'Black Lightning', destaca el ascenso de Jordan Calloway de estrella invitada a actor regular, volviendo este año para dar vida una vez más a Khalil Payne, alias Painkiller. Así lo anunció el showrunner Salim Akhil durante el panel de la serie en la reciente Comic-Con de San Diego:

"Estoy entusiasmado por tener a Jordan ascendido a habitual en la serie. Fue un gran valor añadido a nuestra serie en el papel de Khalil/Painkiller durante la primera temporada, y ahora que ha evolucionado hasta convertirse en Pankiller, no puedo esperar a que todos lo veáis en la segunda temporada."

Para ver cómo continúa la historia de Jefferson Pierce y sus hijas, también poseedoras de superpoderes, tocará esperar hasta el martes 9 del próximo mes de octubre; día en el que se estrenará la segunda temporada de 'Black Lightning' en The CW.