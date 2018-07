El trailer de la temporada 2 de 'Lore' promete 6 nuevas historias de terror basadas en hechos reales

La franquicia 'Lore' quiere convertirse en uno de los actores principales del potente panorama del terror televisivo actual. El teaser trailer de la segunda temporada, recién presentado en la Comic-Con por Amazon, despliega imágenes que tocan unos cuantos palos temáticos para afianzarla en ese puesto. Y sin dejar de subrayar la nota que caracteriza a la serie, inspirada en el masivo podcast de Aaron Mahnke del mismo nombre: todas las historias están basadas en hechos reales.

La gran novedad de la segunda temporada es la incorporación de Sean Crouch como showrunner, que se presenta tras la experiencia previa de 'The Exorcist', una de las series-revelación del género de los últimos años. El resto del equipo de producción son los viejos conocidos Ben Silverman ('The Office'), Howard T. Owens ('Matar a Kennedy'), Gale Anne Hurd ('The Walking Dead'), Brett-Patrick Jenkins ('Cara a cara), Jon Halpe y Mark Mannucci ('A Year in Space').

El podcast en el que se inspira 'Lore' es un multipremiado programa que arrancó en 2015 y ganó el 'Best of' de Apple en 2015 y 2016. Mahnke publicó en 2017 un libro inspirado en su programa, 'Monstrous Creatures'. La serie de volúmenes continuará en 2018 con otras dos entregas, bajo el nombre común de 'The World of Lore'. Sin duda, es una franquicia que tiene en su propuesta de "Historias reales" su gran gancho, y seguirá explotando ese aspecto.