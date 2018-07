'Venom' lanza su tráiler final: Tom Hardy se transforma en un espectacular y salvaje antihéroe

En Sony quieren exprimir a fondo el universo de Spider-Man y parece que al fin han encontrado una forma de hacerlo que despierte la curiosidad del público. Por ahora han relanzado con éxito las aventuras del trepamuros con Tom Holland al frente de la franquicia y el siguiente paso es 'Venom', una prometedora aventura en la que Tom Hardy da vida a su peculiar protagonista. Ahora acaba de aparecer su tráiler final -aquí podréis ver el anterior-, espectacular y repleto de la violencia prometida por sus responsables.

Hardy, que ya fue Bane a las órdenes de Christopher Nolan, interpreta en Venom a Eddie Brock, un reportero que ve cómo todo cambia para siempre cuando se fusiona con un simbionte alienígena que se apodera tanto de su cuerpo como de su mente, aunque a cambio le permite adquirir superpoderes. En los cómics es un ser que habitualmente ocupa el rol de villano, pero aquí se convierte en un singular antihéroe. Algo poco habitual hasta ahora en los saltos a la gran pantalla de estos personajes.

Michelle Williams, Woody Harrelson, Jenny Slate, Riz Ahmed completan el reparto principal de la película. Eso sí, Harrelson comentó hace poco que su personaje tendría más presencia en la segunda entrega, lo cual hizo que se disparasen los rumores sobre la posibilidad de que interprete a Carnage, el ser en el que se convierte el asesino Cletus Kasaday tras fusionar con un simbionte vinculado al que da sus poderes a Brock.

Detrás de las cámaras tenemos a Ruben Fleischer en su primera experiencia en el cine de superhéroes. Previamente se había ocupado de títulos tan diferentes entre sí como 'Zombieland' o 'Gangster Squad'. Por su parte, el guion corre a cargo de Scott Rosenberg, Jeff Pinkner, Kelly Marcel y Will Beall. Esperemos que el hecho de que tantas personas hayan metido mano en el libreto -que ahí no se incluyen aportaciones sin acreditar- no acabe volviéndose en su contra.

'Venom' se estrena el 5 de octubre.