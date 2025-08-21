Vuelve la serie médica del año. El vertiginoso primer tráiler de la temporada 2 de 'The Pitt' nos da cita para principios de 2026

Los pelos como escarpias se me han puesto al volver a ver los ajetreados pasillos de la sala de urgencias de 'The Pitt'. La que ha sido sin duda la serie médica de este 2025 acaba de anunciar que regresará en enero de 2026 con su temporada 2 tal como hemos podido ver con su primer tráiler.

Un avance breve pero bastante vertiginoso en el que vemos algunas caras nuevas y otras no tanto en lo que el Dr. Robby (Noah Wyle) arranca un nuevo turno de urgencias en tiempo real. No será el único en entrar al turno ya que volveremos a ver al Dr. Langdon (Patrick Ball) en su primer día tras estar una temporada en rehabilitación.

Regresos y adioses

Además parece que tendremos de nuevo a Dana Evans, la enfermera jefa interpretada por Katherine LaNasa, y que amenazaba con dimitir tras el incidente trágico de la primera temporada. Sin embargo, a la que no volveremos a ver es a Tracy Ifeachor, que interpretó a la doctora Heather Collins y que ya se despidió de los fans hace unas semanas.

Supriya Ganesh (Dr. Mohan), Fiona Dourif (Dr. McKay), Taylor Dearden (Dr. King), Isa Briones (Dra. Santos), Gerran Howell (Whitaker), Shabana Azeez (Javadi) y Sepideh Moafi (Dra. Al-Hashimi) completan el reparto principal de la temporada 2 de 'The Pitt'.

Creada por R. Scott Gemmill, esta temporada 2 estaría ambientada durante el puente del 4 de julio y la intención del creador y el resto del equipo (junto a John Wells y el propio Wyle) era reflejar en esta nueva entrega algunas de las políticas del gobierno actual de Estados Unidos respecto a la sanidad.

