Tiene solo 20 episodios y para muchos es la mejor serie médica de HBO Max

Los aficionados a los buenos dramas médicos tenemos para elegir un buen puñado de series que nos adentran en diversos casos médicos. Y en el entramado HBO Max no solo encontramos maravillas como 'The Pitt', sino también otra gran joyaza que ya supera los diez años de vida y sigue siendo una de las mejores ficciones médicas que podemos encontrar en la plataforma.

Protagonizada por Clive Owen, y basada en la historia de un hospital real, 'The Knick' nos propone un viaje al umbral del siglo XX. Más concretamente a las tripas de un hospital neoyorquino en 1900, donde su nuevo jefe de cirugía (Owen) busca minimizar la morbilidad y mortalidad explorando nuevas técnicas. Esto mientras lidia con sus propias adicciones con la cocaína y opiáceos.

Creada por Jack Amiel y Michael Begler y con Steven Sodebergh de director y productor ejecutivo (amén de editor y director de fotografía bajo pseudónimo), la serie tuvo nada menos que dos temporadas de diez episodios cada uno en los que se ofrecía una fascinante mirada al comienzo de la medicina moderna.

Una mirada tremendamente realista y meticulosamente documentada. Si bien los personajes que vimos encarnados por Owen, André Holland, Eve Hewson y compañía son ficticios, estos están inspirados por médicos, enfermeras y otros personajes reales. Además, a la hora de preparar la serie contaron con el asesoramiento y el acceso del Archivo Burns, la mayor colección de fotografías médicas.

Esto y el toque al que Soderbergh nos tiene acostumbrados hizo que 'The Knick' destacase por encima del resto a pesar de haber sido estrenada en Cinemax, un canal filial de HBO especializado algo más en la acción (ahí tenemos 'Banshee' y compañía). La crítica y el público respondió bastante positivamente con críticas fantásticas (la temporada 2 aglutina un 97% en RottenTomatoes, por ejemplo).

Un plan frustrado

Lamentablemente, el plan de Soderbergh y compañía de expandirse durante seis temporadas (con bloques de dos temporadas explorando sucesivas épocas hasta llegar a la Segunda guerra mundial) no fraguó y la serie fue cancelada definitivamente en 2017. En palabras del director, fue porque no terminó de ayudar a relanzar el canal y tampoco era buen momento para mudarse a HBO:

«Un par de cosas, ninguna de ellas estaban en nuestras manos. La serie no hizo en Cinemax lo que se suponía, que era ayudarles a cambiar la marca y atraer nuevos ojos al canal. No lo hizo mal, pero estaba claro al final de la temporada 2 que no hacía lo que queríamos que hiciese para ese canal. Así que se vuelve a HBO [para considerarla] y Michael Lombardo no está y ya han resuelto sus gastos y producir esta serie no es una cifra pequeña. Apareció en el momento y el lugar equivocado»

Una cancelación que se puede subsanar si finalmente salen adelante los planes de una temporada 3 respaldada por Barry Jenkins y con André Holland a bordo. En lo que esperamos es un magnífico momento para pegarnos una maratón. Eso sí, no es apta para estómagos sensibles.

