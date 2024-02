"Acabé con las dos piernas rotas". Russell Crowe desvela el papel más exigente de su carrera (y que es uno de los tíos más duros de Hollywood)

Russell Crowe ha interpretado varios papeles con una enorme exigencia física a lo largo de su carrera. Seguramente el más recordado sea su Máximo Décimo Meridio para 'Gladiator', pero lo cierto es que fue en el rodaje de otra película donde tuvo una experiencia tan dura que acabó con sus dos piernas rotas, pero lo cierto es que no se dio cuenta de ello hasta una década más tarde.

"Esto va a doler"

Como bien recordaréis, Crowe volvió a colaborar con Ridley Scott en 'Robin Hood', una película muy ambiciosa que luego no estuvo a la altura de lo esperado en taquilla. Sin embargo, eso no se debe a que el actor no lo diese todo, pues él mismo recuerda en People

Salté desde el rastrillo de un castillo sobre un terreno irregular y duro como una roca. Tendríamos que haber preparado el terreno y enterrado una almohadilla, pero teníamos prisa por hacer la toma con una luz mortecina. Cuando salté, recuerdo que pensé: "Esto va a doler". Fue como una descarga eléctrica que me recorría el cuerpo. Estábamos rodando una gran película, así que te esfuerzas, pero el último mes de ese trabajo fue muy complicado. Hubo varias semanas en las que incluso caminar era un reto...

Tan implicado estaba Crowe que en ningún momento pidió hacer alguna pausa por lo que había sucedido. Siguió adelante como si nada hubiese pasado:

Aparentemente, acabé el rodaje con las dos piernas rotas. Todo por el arte. Sin yeso, sin férulas, sin analgésicos, sólo seguí yendo a trabajar, y con el tiempo, se curaron solas... Entre el tiempo libre y el entrenamiento para 'El hombre de acero' las cosas se arreglaron solas.

Eso sí, los efectos de algo así se dejaron notar más tarde, pero tuvo que esperar una década para ver lo grave que había sido. Como estaba teniendo dolores en las piernas, Crowe se hizo una radiografía, siendo entonces cuando el médico encontró restos de fracturas en ambas tibias...

