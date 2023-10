"Acabó siendo puro clicbait". Timothée Chalamet habla al fin sobre Armie Hammer y su polémica caníbal

¿Qué estará haciendo Armie Hammer ahora mismo? Después de que su fetiche con el canibalismo saliera a la luz solo estrenó 'Muerte en el Nilo' (de cuya promoción fue sabiamente apartado)... Y nadie ha vuelto a querer hacer nada con él. Quizá dentro de unos años Hollywood quiera perdonarle, pero desde 2021 le ha dado tiempo a ir a rehabilitación, divorciarse, dejar de recibir dinero de su familia millonaria, sufrir la muerte de su padre y, finalmente, ser exonerado de las acusaciones de violación. Pero al mundo del cine no le importaba el delito, sino una imagen pública pisoteada.

Se comía la pantalla

Ahora empieza el camino de redención de la estrella de 'Call me by your name' o 'Rebeca' con declaraciones de algunos de sus amigos más íntimos en la industria, como el todopoderoso Timothée Chalamet, que ha declarado a GQ cómo se sintió cuando leyó las alegaciones contra su amigo: "No lo sé, estas cosas acaban siendo puro clicbait. Desorientado es una buena palabra para definirlo".

La casualidad quiso que Chalamet se enterara de lo que pasó en plena preparación de su personaje en 'Hasta los huesos', la película de Luca Guadagnino que trataba... sobre caníbales. "¿Cuál era la posibilidad de que estuviéramos desarrollando esto?", ha dicho, aprovechando para responder a aquellas noticias falsas que dijeron que la película había surgido de Hammer: "Me hizo pensar que ahora tenía que hacer esto de verdad, porque de hecho está basado en un libro".

En su día, el propio Guadagnino añadió "Cualquier correlación entre la película y este tipo de tonterías es absurda". Por cierto, el director sigue esperando el estreno de 'Rivales', su nueva película con Zendaya, hasta que la huelga del SAG termine. Mientras tanto ha hablado sobre la posibilidad de hacer la segunda parte de 'Call me by your name' con los mismos actores: "Me encantaría hacer una segunda, tercera y cuarta parte de todas mis películas. ¿Por qué? Porque realmente amo a los actores con los que trabajo, así que quiero repetir la alegría de hacer lo que hicimos juntos". ¿Habrá trabajo en el horizonte de Armie Hammer?

