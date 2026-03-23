El actor Barry Keoghan confiesa cuánto le afectan los insultos sobre su aspecto físico en redes: "Se está convirtiendo en un problema"

El actor irlandés Barry Keoghan, conocido por su trabajo en películas como 'Saltburn', ha compartido recientemente cómo el acoso y los comentarios negativos sobre su apariencia en internet han afectado su vida diaria y su carrera. El intérprete ha llegado a confesar que este acoso se ha vuelto tan intenso que ha llegado a aislarse por completo.

El impacto del acoso en línea según Barry Keoghan

En una entrevista con The Morning Mash Up de SiriusXM -cuyas declaraciones se recogen en Entertainment Weekly-, Keoghan ha contado que, a pesar de que reconoce que "todo el mundo pasa por eso", la presión constante de las críticas le ha llevado a evitar salir de casa y a replantearse su exposición pública.

"Hay mucho odio en internet. Hay muchos insultos sobre mi aspecto, y ya es demasiado tarde; bueno, todo el mundo pasa por eso… pero me ha hecho aislarme. Me ha hecho encerrarme en mí misma, no querer ir a sitios, no querer salir”.

El actor añadió que, aunque se ha alejado de las redes sociales, sigue revisando de vez en cuando la reacción del público tras estrenos o eventos, pero que la mayoría de las veces, la respuesta "no es agradable" y que "se está convirtiendo en un problema".

Sobre cómo busca encontrar la paz en su vida privada, Keoghan confesó que "No tengo que esconderme porque ya me estoy escondiendo… De hecho, no voy a ciertos lugares por estas cosas”. Además, expresó su preocupación de que la ansiedad por su apariencia pueda incluso afectar su desempeño artístico: “Cuando eso empieza a influir en tu arte, se convierte en un problema, porque entonces ya ni siquiera quieres aparecer en pantalla”.

Por último, el actor reflexionó sobre el impacto que estos mensajes de odio podrían tener en su hijo pequeño, Brando, cuando crezca: “Es decepcionante para los fans, pero también es decepcionante que mi hijo pequeño tenga que leer todo esto cuando sea mayor”.

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