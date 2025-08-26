El actor que tenía un papel asegurado en 'Pulp Fiction' y lo perdió por las dudas. Acabamos ganando con el cambio

Tras la grata sorpresa que supuso en el cine independiente 'Reservoir Dogs', el siguiente guion de Quentin Tarantino se convirtió en uno de los más deseados en Hollywood. Durante su etapa de preproducción, 'Pulp Fiction' barajó grandes nombres como Johnny Depp, Daniel Day-Lewis o Denzel Washington.

Pese a las grandes ambiciones del cineasta, Miramax quería seguir teniendo un importante control en la película, acordando con él que la película solo se haría si tenía "uno, o a poder ser dos, actores aprobados por Miramax". Según contaba Tarantino en el podcast 2 Bears, 1 Cave, alguien que encajaba perfectamente en esa descripción era Matt Dillon.

Resulta que esta no era una imposición difícil, porque Tarantino también estaba muy convencido con la idea de contar con Dillon hasta el punto de escribir el papel de Butch con él y solo él en mente. Con el guion ya terminado y el casting aún bailando, Dillon era un seguro a la hora de que la película se llevara a cabo… hasta que leyó el guion.

Según Tarantino, Dillon se quedó con un sentimiento agridulce al leerlo. Demandaba otras cosas del personaje como poder verlo boxear, y no llegó a entender la película al 100%. "No dijo que no, pero tampoco dijo que sí". Eso dejó al cineasta con un buen marrón, el que era su seguro en la película de cara al estudio ya no lo era tanto, y el casting se quedaba con un hueco importante que rellenar.

Bruce Willis tampoco fue una elección fácil

Hoy sabemos que hubo final feliz porque Willis acabó haciéndose con el rol de Butch, interpretando así a uno de los personajes más únicos de su carrera. Llegar a ese punto tuvo sus baches. Willis y Tarantino se conocieron de casualidad en un encuentro entre amigos en casa de Harvey Keitel. Allí el actor le reveló no solo lo fan que era de 'Reservoir Dogs', sino que había tenido la oportunidad de leer el guion de 'Pulp Fiction', le había encantado y se postulaba como candidato.

El problema era que quería ser Vincent, claro. Para cualquier actor blanco era el rol protagonista jugoso, pero Tarantino ya había acordado el rol con Travolta, de quien era muy fan. Willis incluso le propuso hacer de Jules, cambiando el papel de raza y haciendo de un "hippy blanco". Durante unas acuciantes 24 horas, el director se vio muy tentado de aceptar la propuesta de una de las grandes estrellas de Hollywood. Pero en última instancia se mantuvo fiel a su instinto insistiendo en el rol de Butch, con Willis aceptando por su amor por el guion.

En Espinof | "Si no se me pone dura, pierdo el entusiasmo". Quentin Tarantino confiesa por qué descartó 'The Movie Critic' como su décima película

En Espinof | Quentin Tarantino desvela cuál es su obra maestra, y es toda una sorpresa que ni siquiera coincide con su propia película favorita: "Nadie más podría haberla hecho"