Al Pacino confiesa que le motiva actuar en películas malas para intentar hacerlas mejores

Ya tenemos en los cines 'El irlandés' ('The Irishman'), una de las películas más esperadas del año. Entre otros motivos por su reparto, y es que Martin Scorsese ha vuelto a reunir a Robert de Niro y Al Pacino, sin duda dos de los actores más importantes, brillantes e imitados, de la historia del séptimo arte.

Desde 'El padrino: Parte II' (1974), los amantes del cine ansiaban por ver interactuar en pantalla a estos dos iconos, y no ocurrió hasta 'Heat' (1995), pero Michael Mann dejó algo insatisfechos a los fans porque apenas reunió a las estrellas en una escena, y no tenían ni un plano juntos. Luego llegó 'Asesinato justo' (2008), donde sí compartían tiempo en pantalla, pero fue un desastre. Lo cierto es que ambos han protagonizado películas olvidables y ahora Pacino ha reconocido por qué lo hace.

Por supuesto, menciona el dinero. A veces olvidamos que los actores también se sienten tentados por algo tan sencillo como ampliar sus ingresos. Pero no es esa la razón principal por la que Al Pacino ha aceptado papeles que no parecen dignos de alguien de su talento y prestigio. O al menos, eso afirma él. Su explicación es muy curiosa, dice que ha desarrollado un hábito perverso: intentar mejorar malas películas.

"¿Sabes qué? Ahora quizá esté cayendo en un mal hábito. Creo que estoy empezando a volverme un poco perverso. Estoy empezando a querer hacer películas que realmente no son muy buenas e intentar hacerlas mejores. Y eso se ha convertido en mi desafío. No creo que vaya pensando que va a ser muy buena, pero es como lo que dijo Bob [Robert de Niro]: a veces te ofrecen dinero por hacer algo que no es adecuado. Y te convences a ti mismo. Y en algún lugar dentro de ti, sabes que esto va a ser un limón.

Entonces, cuando se cierra el círculo, y lo ves, dices: 'Oh, no. Voy a hacerlo mejor'. Y dedicas un montón de tiempo y haces un montón de cosas, y dices: 'Si pudiera lograr que esto fuera un film mediocre'. Y te entusiasmas con eso. Es un impulso que ahora tengo que apartar. 'Cada vez que tengo la necesidad de hacer ejercicio, me tumbo hasta que se me pasa'. Oscar Wilde lo dijo, creo. Pero el asunto es que es cierto. Trabajo mucho sobre el escenario cuando no estoy haciendo otras cosas."