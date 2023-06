Amy Schumer explica por qué abandonó su película de 'Barbie' en 2016 y celebra la versión de Greta Gerwig: "Parece muy feminista y guay"

Antes de que Greta Gerwig y Margot Robbie llegasen para inundar nuestros cines de color de rosa y plantar cara al mismísimo Christopher Nolan con su esperada 'Barbie' —candidata a ser la gran película del verano 2023—, la icónica muñeca de Mattel estuvo a punto de tener su propia película en acción real protagonizada y coescrita nada menos que por Amy Schumer.

El proyecto terminó cayendo en saco roto debido a lo que, en su momento, se atribuyó a un conflicto de agenda por culpa del rodaje '¡Qué guapa soy!', protagonizada por la propia Shumer. Ahora hemos conocido los verdaderos motivos del abandono, y pasan por esas "diferencias creativas" tan habituales en Hollywood.

Ni feminista ni guay

En el programa 'Watch What Happens Live with Andy Cohen', la actriz lo ha confesado de este modo, no sin antes señalar la buena pinta que tiene la versión de Gerwig:

"No puedo esperar para ver la película, tiene una pinta increíble. Creo que dijimos que fueron problemas de agenda, pero en realidad fueron diferencias creativas. Pero, ¿sabes? Hay un nuevo equipo detrás, y parece muy feminista y guay, así que veré la película".

La idea original de la 'Barbie' de Amy Schumer pasaba por el destierro de la muñeca titular de Barbieland debido a no ser lo suficientemente perfecta. En un principio, la directora y Kim Carmele escribieron a su protagonista como una "ambiciosa inventora". El problema llegó cuando desde Sony pidieron que el invento en cuestión fuesen... unos zapatos de tacón hechos de gelatina.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Schumer entró en detalles al respecto:

"La idea de que eso es lo que toda mujer debe querer... debería haber dicho en ese mismo momento, 'Tenéis a la chica equivocada'. Sentí que estaba decepcionando a mi equipo por no ser Barbie. Definitivamente no querían hacerlo del modo en que yo quería, del único modo que me interesaba hacerlo".

Finalmente, el proyecto terminó quedando descartado por parte de Sony Pictures y aterrizó en Warner Bros. en 2018 para convertirse en un meme antes de su estreno y para poner patas arriba la cartelera del 20 de julio; día en que se estrenará para competir con 'Oppenheimer'. Va a ser un fin de semana de lo más intenso, tanto para la taquilla como para nuestros pobres cerebros.

