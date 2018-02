'¡Qué guapa soy!', la comedia "body positive" de Amy Schumer adelanta su estreno tras la polémica provocada por su tráiler

Ya no se habla tanto de ella como hace un par de años, pero Amy Schumer sigue siendo una de las cómicas más importantes de Estados Unidos. Recientemente fue la protagonista de una inesperada polémica por el lanzamiento del tráiler de '¡Qué guapa soy!' ('I Feel Pretty'), su nueva película, y STXfilms ha decidido aprovechar la situación para adelantar su estreno.

La polémica vino principalmente por la premisa de la cinta: una chica normal se da un golpe en la cabeza y de repente cambia la visión que tiene de sí misma. Ahora se ve guapísima, como si fuera un modelo, pese a que no hay nada que haya cambiado en su aspecto físico tras el incidente. Eso se traduce en un cambio de actitud hacia la vida que no tarda en tener efectos positivos para ella gracias a lo atractiva que resulta la confianza en una misma.

Tráiler doblado al castellano

Tráiler en versión original con subtítulos en español

En Trendencias ya cubrieron las reacciones que tuvo el tráiler cuando se publicó hace apenas unos días, y el estudio ha pensado que el claro contraste de opiniones que hubo (se cuestiona si no se retuerce el mensaje 'body positive') es un buen aliciente para estrenarla cuanto antes.

Por cierto, '¡Qué guapa soy!' es la ópera prima de Marc Silverstein y Abby Kohn, quienes también firman el guion, campo en el que ya habían demostrado su talento en cintas como 'Nunca me han besado' ('Never Been Kissed') o 'Mejor... solteras' ('How to be Single'). A Schumer la acompañan en el reparto Michelle Williams, Rory Scovel, Emily Ratajkowski, Aidy Bryant, Busy Philipps, Tom Hopper y Laura Hutton.

Inicialmente estaba previsto que la comedia se estrenase en Estados Unidos el 29 de junio, pero ahora su llegada a los cines tendrá lugar el 27 de abril. Habrá que estar atentos a su funcionamiento en taquilla para ver si ha sido buena idea aprovechar la polémica de esta forma.