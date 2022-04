Andrew Garfield se toma un respiro del cine tras un año hiperactivo: "Necesito ser normal durante un tiempo"

Andrew Garfield ha tenido uno de sus años más locos: desde 'Tick, tick... ¡Boom!' (con nominación al Óscar incluida) hasta 'Spiderman: No way home' pasando por 'Los ojos de Tammy Faye' y la serie 'Por mandato del cielo', que se estrenó ayer en Hulu. Y él, que disfruta de una vida tranquila, se ha visto desbordado hasta el punto de tener que tomarse un descanso para no explotar.

La tranquilidad es lo que más se valora

En declaraciones a Variety, el actor ha dicho que antes de prepararse para su papel en 'Por mandato del cielo', un drama detectivesco que mezcla religión y asesinatos, tuvo que recuperarse del ambiente pandémico: "Creo que fue necesario tener noches de juegos, ir a la naturaleza, hacer senderismo, y ya sabes, nadar y bucear y lagos y baile y comer buena comida para poder volver de verdad y darlo todo". En esta línea disfrutona ha declarado que se va a intentar dar al stop en su vida para recomponerse.

Voy a descansar un poco, necesito recalibrar y reconsiderar qué voy a hacer después y quién quiero ser, y simplemente ser una persona durante un tiempo. Porque como sabes, la temporada de premios es una lavadora. Simplemente necesito ser normal durante un tiempo.

En una época en la que un paseo por Linkedin nos deja una idea tóxica del trabajo, se agradecen puntos de vista como los de Andrew Garfield. Hay que recordar que otro Spiderman, Tom Holland, también dijo hace poco que quería tomarse un respiro para formar una familia, así que al menos podemos identificarnos en algo con la élite de Hollywood: también están cansadísimos.