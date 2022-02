"Voy a rodar una serie para Apple y después me tomaré un descanso". Tom Holland confirma que se retira temporalmente de la interpretación

Tom Holland es uno de los actores más cotizados de Hollywood ahora mismo y va saltando de una gran franquicia a otra, estrenando 'Spider-Man: No Way Home' y 'Uncharted' con apenas unos meses de diferencia. Con este ritmo, se ve que el actor británico está llegando a su límite y ha anunciado que se retirará temporalmente de la actuación para tomarse un descanso.

Holland saltó de llenó a Hollywood con su papel en 'Lo imposible', pero el bombazo no llegaría hasta su debut como el Peter Parker del Universo Marvel en 'Capitán América: Civil War'. Desde entonces, la vida artística del actor ha sido un no parar y se ha convertido en una de las caras actuales de la industria.

En los últimos siete años, Holland ha aparecido en una serie de televisión, rodado en 15 películas, prestado su voz en otras tres y aparecido en numerosos cortos de Disney y Marvel. A pesar de que (o precisamente porque) todavía tiene algunos proyectos por delante, como el biopic de Fred Astaire, el actor va necesitando un descanso y se lo tomará después de rodar su próximo proyecto.

"Voy a rodar una serie para AppleTV+ llamada 'The Crowded Room', y estoy muy entusiasmado. Pero puedo decir con seguridad que después de terminar esta serie me tomaré un descanso', explicó el actor en una entrevista con CinePop .

Ya venía anunciándolo desde hace algunos meses, pero Holland por fin ha confirmado su retiro temporal en plena gira de promoción de 'Uncharted'. Hace unos meses, el actor también explicó que llevaba actuando desde que que apenas era un adolescente y que le gustaría probar a hacer algo diferente.

"Ni siquiera sé si quiero ser actor. Empecé a actuar cuando tenía 11 años, y no he hecho nada más, así que me gustaría intentar hacer otras cosas", dijo Holland en una entrevista hace meses donde se venía insinuando su retiro. "Genuinamente, creo que estoy teniendo una especie de crisis de mediana edad... a los 25. Es como tener una pre-crisis de mediana edad."